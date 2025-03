Sport.quotidiano.net - Atalanta: stop in Nazionale per Mateo Retegui, i nerazzurri tremano

Bergamo, 19 marzo 2025 – L’infortunio muscolare che ha tolto alla causa azzurra il bomberè una tegola anche per l’, in ottica corsa Champions e corsa scudetto. Il club bergamasco attende il rientro del giocatore per sottoporlo con il suo staff medico ad esami diagnostici più approfonditi dopo che gli accertamenti strumentali svolti nel ritiro azzurro hanno evidenziato una lesione muscolare all’adduttore destro. Si tratta del secondo problema stagionale per il cannoniere nato in Argentina e naturalizzato italiano dal 2021: il 22 dicembre, nel corso del match casalingo contro l’Empoli, l’attaccante si era fermato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, che lo aveva costretto a unodi tre settimane. Un’assenza che si era rivelata pesantissima per la Dea che, senza il suo cannoniere, nelle successive partite contro Lazio, Inter (in Supercoppa) e Udinese aveva segnato un solo gol, incappando in due pareggi e una sconfitta.