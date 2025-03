Ilfattoquotidiano.it - Astronauti Nasa rientrati sulla Terra – La polemica, i record e il sacrificio di Williams e Wilmore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla fine, Butche Sunidopo nove mesi, hanno trascorso 286 giorni nello spazio, 278 in più del previsto al momento del lancioStazione spaziale internazionale.Unche è costato anche qualcheaiche non hanno mai protestato o mostrato disappunto.I– Hanno orbitato attorno alla4.576 volte e percorso 195 milioni di chilometri prima dell’ammaraggio. Con 62 ore distribuite su nove passeggiate spaziali,ha stabilito un: il maggior tempo trascorso in attività extraveicolari da un’astronauta donna nel corso della carriera. Entrambi avevano già vissutostazione orbitante e conoscevano bene l’ambiente, ripassando l’addestramento prima del lancio.è diventata comandante della stazione tre mesi dopo il loro arrivo e ha mantenuto il ruolo fino all’inizio di questo mese.