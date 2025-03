Lapresse.it - Astronauti bloccati rientrati sulla Terra: l’atterraggio della capsula in mare

Leggi su Lapresse.it

Suni Williams e Butch Wilmore, i dueNasaa bordoStazione Spaziale Internazionale da giugno 2024, sono atti, più di nove mesi dopo il loro arrivo. La navetta Crew Dragon Freedom con a bordo quattro, tra cui Williams e Wilmore, è atta al largocostaFlorida, dopo una discesa di 17 ore. Nel giro di un’ora, glierano fuori dalla, salutando e sorridendo alle telecamere mentre venivano trasportati su barelle reclinabili per i controlli medici di routine.Entrambi ex capitaniMarina, Wilmore e Williams hanno sottolineato di non aver avuto problemi a passare più tempo nello spazio, paragonandolo a un lungo dispiegamento militare. Tuttavia, hanno ammesso che è stato difficile per le loro famiglie.