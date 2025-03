Nerdpool.it - Astro Bot arriva su PS5 Slim con un bundle esclusivo dedicato

Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di presentare il nuovPS5Bot, pensato per offrire ai giocatori la possibilità di vivere un’avventura straordinaria, con protagonista il simpatico robottino! Il pacchetto, disponibile a partire dal 14 marzo, sarà acquistabile in una duplice versione:console PS5 +BOT, al prezzo consigliato di 499,99€;PS5 edizione digitale +BOT, al prezzo consigliato di 399,99€Entrambe le varianti includeranno, oltre alla console, una copia digitale* del pluripremiato platform di Team Asobi, che ha conquistato pubblico e critica, aggiudicandosi il prestigioso premio di Game of the Year! In seguito alla distruzione della nave madre PlayStation®5,dovrà intraprendere un’eroica missione, viaggiando attraverso sei diverse galassie alla ricerca del suo equipaggio perduto.