Notizie.com - Assicurazione auto, l’ultima truffa funziona così: cosa è accaduto

Leggi su Notizie.com

La Polizia Stradale ha scoperto una particolareche riguarda il settore delle assicurazionie comeva la frode.Le truffe e i tentativi di frode nel settore delle assicurazionisono significativamente aumentati durante gli ultimi anni. Queste, però, non riguardano solo ignarimobilisti che vengono contattati dai criminali che si spacciano per fantomatiche compagnie assicurative.(Notizie.com)Nei giorni scorsi, la Polizia Stradale ha scoperto una frode che sarebbe stata messa in atto da un dipendente di un’agenzia assicurativa, con la complicità di un broker. Il dipendente aveva escogitato un meccanismo riuscendo a stipulare delle polizze agevolate per veicoli attuali, ma dichiarati comestoriche.