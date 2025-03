Assemblea della effe Aumento di capitale di 15 milioni | i soci danno un voto positivo

Sport.quotidiano.net - Assemblea della effe. Aumento di capitale di 1,5 milioni: i soci danno un voto positivo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tutto secondo copione. L’deiSporting Fortitudo,età controllante nell’ambito Fortitudo, ha approvato l’di. Ieri la maggioranza deiche guidano la Fortitudo ha ha ratificato la ricapitalizzazione tra 1,5 e 1,8di euro, per altro in gran parte già sostenuta daistessi.Il tutto è stato aggiornato al 31 marzo quando saranno decise le modalità.Tutto come previsto con una ricapitalizzazione necessaria per far fronte alla normale gestione del club, che quest’anno ha un budget che si aggira intorno ai 4,5di euro. Un bilancio tra i più importantiA2 al pari di un monte stipendi che si aggira sui 2. L’deiha così approvato la ricapitalizzazioneSporting Fortitudo, in buona parte già sostenuta daistessi, ma ancora da completare.