Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, il miglioramento su PS5 Pro è “drastico” rispetto a PS5, per Digital Foundry

Leggi su Game-experience.it

ha analizzato la versione PS5 Pro died il verdetto è chiaro: ilalla PS5 base è ““. Grazie alla potenza extra della console, il titolo di Ubisoft riesce a sfruttare meglio il Ray Tracing senza dover sacrificare il frame rate. La modalità Performance, in particolare, offre un’illuminazione globale migliorata, che rende il mondo di gioco più realistico e immersivo.Appena poche ore dopo la pubblicazione dell’analisi dedicata alle console standard, la redazione inglese ha affermato che il principale punto di forza della versione PS5 Pro è l’aggiunta del Ray Tracing nella modalità Performance, un dettaglio che trasforma completamente il gioco.sottolinea come il dettaglio delle ombre sia notevolmente migliorato, la luce diffusa rimbalzi in modo più realistico e la palette cromatica acquisisca maggiore profondità.