Panorama.it - Assassinio Kennedy, Trump rilascia 80.000 pagine di documenti. Ecco cosa dicono

Leggi su Panorama.it

L’amministrazioneha deciso di rendere pubblica una vasta serie dilegati all’di John F., uno degli eventi più analizzati e discussi della storia americana. La raccolta, denominata Records of the President's Commission on the Assassination of President(the Warren Commission), 1954–1965, include fotografie, corrispondenze e testimonianze che arricchiscono il quadro dell’investigazione ufficiale.L’annuncio è arrivato durante una visita di Donaldal John F.Center for the Performing Arts, dove l’ex presidente ha dichiarato: «Mentre siamo qui, ho pensato che fosse appropriato – domani annunceremo e daremo tutti i fascicoli». In seguito a questa dichiarazione, l’amministrazione hato circa 80.000di, molte delle quali prive delle censure applicate in passato.