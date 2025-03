Assalti Frontali, fuori il video di “Notte Immensa” (e nuove date)

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 mar. (askanews) – È uscito ilclip di “”, title track del nuovo album di inediti degli, pubblicato lo scorso 13 dicembre. Ilè stato trasmesso in anteprima il 18 marzo all’interno del programma Blob di Rai 3, in contemporanea alla sua pubblicazione online; una piccola opera d’arte cinematografica che immerge lo spettatore nell’oscurità di Roma, restituendo l’atmosfera di un tempo sospeso tra disperazione e speranza. Un’opera da vivere nel buio, e proprio per questo presentata nelle ore serali, dove la musica e il cinema si fondono, regalando una narrazione di più ampia interpretazione. In contemporanea con il lancio di, la storica crew romana svela anchedel tour in Italia e all’estero: dopo il live del 14 febbraio a Vienna, glisi preparano a tornare in Europa, con due concerti – il 20 marzo a La Deskomunal di Barcellona e il primo maggio a Bellinzona.