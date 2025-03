Nuovasocieta.it - Askatasuna, la Giunta di Torino rinnova il patto per la trasformazione in bene comune

Leggi su Nuovasocieta.it

Ladi Stefano Lorusso ha approvato il rinnovo deldi collaborazione per trasformare il centro socialein. La deliberal’accordo che era scaduto il 15 marzo con un gruppo spontaneo di cinque cittadini per la cura e la rigenerazione dell’immobile di proprietà comunale, in corso Regina Margherita 47, recependo anche la mozione che conferma l’accettazione dei metodi democratici e il ripudio di ogni forma di violenza e razzismo. L’accordo che sarà sottoscritto nei prossimi giorni con durata di cinque anni prevede la cura e gestione dei locali al piano terreno e dell’area esterna dell’ex scuola. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, così come il mantenimento delle condizioni di sicurezza al suo interno e la custodia saranno a carico dei firmatari dele l’accesso al piano superiore continua a essere vietato per ragioni di sicurezza, come previsto da un’apposita ordinanza.