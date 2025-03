Ilgiorno.it - Asfaltature in tante strade. Il sindaco replica alle accuse

Lavori di asfaltatura al via in questi giorni a Rivanazzano. Le opere, per un totale di 127mila euro, sono a carico delle casse comunali. Al momento si sta lavorando lungo la strada che collega le località Nazzano e Buscofà, dove la situazione era molto precaria in alcuni punti: è previsto infatti anche un livellamento della sede stradale, con posa di un tappetino bituminoso. Sarà invece fresato e riasfaltato il manto di via Pedemonti, via Pertini, corso Repubblica e di piazza Cornaggia, in pieno centro. Inoltre la Provincia ha provveduto a riasfaltare la strada 196 di sua competenza in via Tortona, da via XX Settembre fino al confine con il Piemonte. Soddisfatto ilAlice Zelaschi che, nel ringraziare la Provincia, ha aggiunto: "Ovviamente l’imminente passaggio della corsa ciclistica Milano-Sanremo lascia spazio a commenti scontati da parte di chi non conosce la dinamica dell’ente pubblico.