Dilei.it - Ascolti tv del 18 marzo, Stefano De Martino contro Le Iene Show

Leggi su Dilei.it

Deè il protagonista assoluto della prima serata televisiva del martedì con Stasera tutto è possibile, in onda su Rai 2. Italia 1 ha ritrovato il consueto appuntamento con Le, mentre Rai 1 ha trasmesso il primo episodio di Morgane Detective Geniale 4.Terminata la fiction Miss Fallaci, Rai 1 ha proposto martedì 18la prima puntata della quarta stagione di Morgane Detective Geniale. Avevamo lasciato questa bizzarra consulente della polizia incinta del quarto figlio. In questa stagione vediamo come affronta questa gravidanza mentre risolve casi di omicidio.Ma l’attenzione del pubblico televisivo era soprattutto puntata suDeche su Rai 2 ha condotto il suoStasera tutto è possibile. Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Fabio Balsamo, Carlo Amleto e Maria Sole Pollio sono stati i super ospiti della puntata.