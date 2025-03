Lanazione.it - Asciano, crolla la copertura di un ovile: coinvolte quaranta pecore

Siena, 19 marzo 2025 -ladi unad. I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti questa mattina intorno alle 5.30 in località San Martino in Grania, nel comune di, per il crollo di parte delladi un capannone utilizzato come. Il cedimento ha coinvolto circa, rendendo necessario un intervento immediato per mettere in sicurezza l’area e verificare la presenza di eventuali animali intrappolati sotto le macerie. Sul posto stanno operando diverse squadre per rimuovere i detriti e valutare la stabilità della struttura. L’intervento è ancora in corso e al momento non si conoscono le cause del crollo.