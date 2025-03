Lanazione.it - Aruba e Lascaux insieme per potenziare la gestione dei processi aziendali con AskMeDesk

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 19 marzo 2025 –, il principale provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC, e, software house specializzata nello sviluppo di soluzioni IT personalizzate e nella guida didi trasformazione digitale, annunciano una nuova partnership per l’erogazione della piattaforma. Grazie a questa collaborazione, la soluzione, sviluppata da, sarà erogata attraverso i data center proprietari diin modalità SaaS, offrendo alle aziende un’unica piattaforma per lae il monitoraggio deiin modo sicuro ed efficiente.è una piattaforma avanzata di Workflow & Service Management progettata per ottimizzare e digitalizzare i. Attraverso dashboard interattive, permette di classificare, tracciare e monitorare ogni attività, assicurando un controllo efficace e unastrutturata delle richieste.