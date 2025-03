Dailyshowmagazine.com - Arriva Manga Issho, La Prima Rivista Europea di Manga

Il 25 marzo uscirà il primo numero di, l’innovativa pubblicazione che unisce le forze creative di quattro rinomati editori di tutta Europa: Star Comics (Italia), altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna) e presentata per lavolta nel corso di Lucca Comics & Games 2024.è Un Progetto Editoriale Senza PrecedentiIl 25 marzo 2024 segnerà un momento storico per iin Europa con il lancio di, ladedicata a questo affascinante genere. Questo progetto ambizioso è frutto della collaborazione tra quattro importanti editori: Star Comics (Italia), altraverse (Germania), Kana(Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna). Laavrà una periodicità trimestrale e sarà disponibile contemporaneamente nei quattro Paesi, in diverse lingue.