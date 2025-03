Nerdpool.it - Arriva MANGA ISSHO, la prima rivista europea di manga

Un momento senza precedenti sta per avere luogo nella storia deieuropei: il 25 marzo uscirà il primo numero di, l’innovativa pubblicazione che unisce le forze creative di quattro rinomati editori di tutta Europa: Star Comics (Italia), altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna) e presentata per lavolta nel corso di Lucca Comics & Games 2024. Con una periodicità trimestrale,sarà pubblicata contemporaneamente nei quattro Paesi, nelle rispettive lingue nazionali, e conterrà storie dei migliori autori di globaleuropei, tra cui Federica Di Meo, Gin Zarbo, Saspy, Reno Lemaire e molti altri. In totale, solo nel primo anno di pubblicazione saranno coinvolti 72 eccezionali autori pronti a dar vita a stili e storie uniche.