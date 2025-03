Lettera43.it - Arrestato il sindaco di Istanbul Ekrem Imamo?lu, tra i principali avversari di Erdo?an

Mercoledì mattina la polizia turca haildiImamo?lu, figura di spicco dell’opposizione al presidente Recep Tayyip Erdo?an. L’arresto è avvenuto dopo un’irruzione nella sua abitazione, nell’ambito di un’indagine per corruzione e presunti legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), considerato un’organizzazione terroristica in Turchia. Secondo i media locali, oltre a Imamo?lu sono state arrestate circa 100 persone a lui vicine, tra cui il giornalista Ismail Saymaz. L’accusa formale riguarda reati di estorsione, corruzione, frode e turbativa d’asta. Il, in un post pubblicato su X, ha definito l’arresto «un colpo alla volontà della nazione» e ha assicurato che non si arrenderà: «Ci troviamo di fronte a una grande tirannia, ma non mi farò scoraggiare».