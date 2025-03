Iltempo.it - Arrestato il sindaco di Istanbul. Caos in Turchia: possibile boomerang per Erdogan

L'arresto deldiEkrem Imamoglu, che in molti già definiscono una persecuzione, ha assunto nel giro di poche ore una pesante valenza politica che rischia di avere ripercussioni sul futuro della. Se da un lato la magistratura colpisce il principale partito di opposizione e il più accreditato sfidante di Recep Tayyip, per il presidente turco potrebbe non essere una buona notizia. Il provvedimento ha fatto il giro del mondo e con ogni probabilità accrescerà, invece di indebolirlo, il sostegno a Imamoglu in patria. Era successo proprio a, a suo favore, e potrebbe accadere di nuovo, a suo danno. Le accuse di corruzione, oltre che di legami con i separatisti curdi del Pkk hanno colpito 106 persone e smantellato dall'interno l'apparato amministrativo della più grande città del Paese.