Sport.periodicodaily.com - Armenia-Georgia: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli spareggi di Nations League 2025. Gli ospiti si giocano il posto nel Gruppo B contro i padroni di casa che invece puntano al percorso inverso.si giocherà giovedì 20 marzo 2025 alle ore 18.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno concluso il loro girone di Nations League al secondo posto arrivando dietro alla Macedonia del Nord e davanti a Isole Far Oer e Lettonia.Gli ospiti sono arrivati terzi nel Gruppo 1 di Nations League di Lega B dietro Repubblica Ceca e Ucraina, e davanti all’Albania con sette punti.LE(5-3-2): Cancarevic, Tiknizyan, Harutyunyan, Haroyan, Udo, Muradyan, Ugochukwu, Spertsyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Mamedova. All. Chakhalyan.(3-5-2): Mamadarshavili, Dvali, Kashia, Gvelesiani, Lochoshvili, Kochorashivili, Kitieshvili, Chakvetadze,Kakabadze, Kvaratskhelia, Mikautadze.