Argentina per Lautaro Martinez avanza un’ipotesi Inter attenta! – Sky

L’deve fare i conti con l’affaticamento muscolare diin vista del match contro l’Uruguay. Il calciatore dell’dovrebbe tornare in campo per la successiva sfida contro il Brasile.IL PUNTO – L’dovrà molto probabilmente fare a meno diper l’incontro valido per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il calciatore dell’non si è allenato con i compagni, a causa di un affaticamento muscolare, sollevando così dei dubbi in merito alla sua possibile presenza contro l’Uruguay nel match di sabato. Diverso il discorso per il prossimo match contro il Brasile, per il quale dovrebbe aver pienamente recuperato dal problema ora avvertito.in contatto: Scaloni determinante!LO SCENARIO – Come riportato da Sky Sport, gli staff medici della Nazionalee dell’sono in costante contatto per assicurare una piena conoscibilità delle condizioni di