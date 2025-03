Inter-news.it - Argentina, Lautaro Martinez salta l’allenamento! Inter in allerta

hatocon l’che sta preparando la partita contro l’Uruguay. Ecco quello che filtra sull’attaccante dell’.NIENTE ALLENAMENTO –si trova attualmente incon la propria nazionale perché impegnata nelle prossime due partite di qualificazione al Mondiale del 2026 contro Uruguay e Brasile. L’attaccante dell’, in gol contro l’Atalanta, hatoodierno, come riferiscono i colleghi argentini Fernando Cszy e Federico Bueno. Il Toro, infatti, ha accusato un sovraccarico muscolare, tant’è che insieme allo staff medico argentino ha deciso di non rischiare. Ovviamente l’guarderà con attenzione la situazione legata al suo capitano. Filtra pure uno scenario.Perniente allenamento con l’: ecco cosa filtra sul capitano dell’SCENARIO – Secondo gli stessi colleghi,potrebbere la partita contro l’Uruguay per potere essere al 100% nel grande classico contro il Brasile.