Arezzo, l’attacco che non segna. I numeri impietosi del reparto

Cercasi gol disperatamente. Un leit motiv che va avanti, in pratica, da inizio stagione. Con il sottotitolo ad accompagnarlo: tanta, presunta, qualità in attacco, ma una fatica bestiale a buttarla dentro. Classifica alla mano, gli amaranto sono la squadra chedi meno tra le prime nove del girone. Sono appena 36 le reti realizzate in 32 giornate. Per dare l’idea della sterilità offensiva, basti pensare che il cavallinomeno del Pontedera e ha fatto gli stessi gol della Lucchese, con cui condivide l’undicesimo attacco del torneo.che hanno zavorrato il cammino dell’sia nella gestione Troise che in quella attuale di Bucchi. Andando più nel dettaglio, nelle ultime otto partite sono stati soltanto tre i gol su azione (Pattarello a Terni, Tavernelli e Ravasio a Rimini).