Arda Guler piano B a Paz l’Inter si è mossa! C’è doppia sponda – CdS

Paz o, uno dei due andrà da Simone Inzaghi.è a tavolo con il Real Madrid i due super talenti. E per quanto riguil turco, spunta pure unafavorevole. Le ultime raccontate dal Corriere dello Sport.LA SITUAZIONE – Insomma, l’impressione è che “dove cascherà,cascherà comunque bene”. Che sia Nico Paz, obiettivo prioritario, cheB di lusso, la Beneamata in estate regalerà a Simone Inzaghi (forse rinnovato?), un giocatore molto forte e interessante. La società meneghina infatti, racconta il Corriere dello Sport, si trova in un doppio tavolo con il Real Madrid.esse per Paz è ormai cosa nota. Javier Zanetti è in pressing da mesi e il talento argentino, figlio d’arte, è l’obiettivo numero uno di Viale della Liberazione. Ma su di lui sceglieranno pure il Como e soprattutto le Merengues, che hanno una tripla clausola di riacquisto.