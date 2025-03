Internews24.com - Arbitro Italia Germania: designato il fischietto per la gara di Nations League

di Redazioneilche dirigerà ladiin programma il 20 Marzo a San SiroDomani andrà in scena il primo dei due incontri ditra, il fischio di inizio del match è previsto per le 20:45 proprio nello stadio dell’Inter, San Siro. Gli azzurri saranno impegnati in una sfida difficile contro una squadra imprevedibile, laè valida per per l’andata dei quarti di finale di. Il secondo appuntamento è in programma per il 23 Marzo, questa volta si giocherà al Westfalenstadion; la struttura che ospita le partite casalinghe del Borussia Dortmund.È statoilche dirigerà la partita e si tratta di Letexier,francese, ritenuto uno dei direttori dipiù in vista a livello internazionale, la squadra arbitrale sarà tutta transalpina.