Apprensione per Lautaro si è allenato a parte

Leggi su Ilnerazzurro.it

Allarme in casa Inter perMartinez. Il capitano nerazzurro, attualmente in ritiro con l’Argentina, ha svolto solodell’allenamento con il gruppo prima di proseguire con un lavoro differenziato. Secondo Tuttosport, il centravanti soffre di un affaticamento muscolare e la sua presenza contro l’Uruguay è in forte dubbio., autore di un gol nell’ultima sfida con l’Atalanta, verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico della nazionale.La sua possibile assenza si aggiungerebbe a quella di Leo Messi, rimasto negli USA per un problema simile. In caso di forfait, il ct Scaloni potrebbe affidarsi a Julian Alvarez e valutare alternative come Nico Gonzalez, Santiago Castro, Benjamín Domínguez o Angel Correa.