Appello al Comune: un dog park a Fontespina

alper realizzare un dognel quartiere di. Parte dai proprietari dei cani, che sentono l’esigenza di un’area adeguatamente attrezzata e recintata. in quella zona della città si sente la mancanza di uno spazio in cui i cani possano loro possano essere liberi di socializzare e sgambare in sicurezza. Sarebbe stato individuato anche il terreno, all’interno dell’ampio parco ‘Mario Garbuglia’. I proprietari dei cani del quartiere lo descrivono come un’area che presenta alcuni dei requisiti indispensabili per un dog, quali una parte di recinzione, una fontanella e una zona alberata e ombrata, elementi che andrebbero ad abbattere i costi. "Siamo fiduciosi - dicono - che questa proposta possa essere presa in seria considerazione e attendiamo una positiva risposta o un confronto con l’amministrazione".