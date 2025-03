Ilgiorno.it - Appalti nel mirino della Finanza, perquisizioni anche a Parabiago e San Vittore. I sindaci: massima collaborazione

Leggi su Ilgiorno.it

A seguitomaxi-indagineGuardia didi Pavia su alcunipubblici, idi, Raffaele Cucchi, e di SanOlona, Marco Zerboni, intervengono per garantire trasparenza e chiarire le rispettive posizioni. "L’indagine è ancora in fase preliminare", Zerboni, spiegando che la Guardia diha acquisito documenti relativi a un subappalto per la ristrutturazione di un immobile confiscato alla mafia in corso Sempione. L’opera, finanziata con fondi Pnrr e assegnata tramite un bando pubblico gestito da Città Metropolitana tra il 2022 e il 2023, è stata successivamente subappaltata. “Siamo a disposizione delle autorità affinché l’indagine segua il suo corso”, conclude Zerboni. Il sindaco di, Raffaele Cucchi, interviene per chiarire la posizione del suo Comune: “Sono stati richiesti documenti relativi a due aziende coinvolte ine subper la manutenzione stradale tra il 2021 e il 2024.