Ilrestodelcarlino.it - Aperol Campari, riprese al via. Piazza e il Meletti sono il set della pubblicità internazionale

Un budget di oltre due milioni di euro, 220 persone al lavoro per uno spot che verrà trasmesso durante la prossima estate nelle piattaforme di tutto il mondo e Ascoli sarà assolutamente riconoscibile. E’ stata scelta la location didel Popolo e del Caffèad Ascoli per la campagna pubblicitaria di. Una settimana di lavoro per produrre prodotti diversi a secondapiattaforma dove verrà trasmesso. L’esordio indel Popolo c’è stato lunedì con l’arrivo di una prestigiosa Pagani, una delle automobili sportive ed elegante al mondo, di produzione italiana. Il committente ha indetto una gara d’appalto a livello europeo chiedendo lo "script" dello spot finale. Cinque agenzie europee hanno partecipato, una ha vinto ed ha chiamato alla realizzazione a sua volta quattro partner italiani per realizzare il tutto.