Davidemaggio.it - Antonio Ricci torna a pungere i pacchi di Rai 1

Leggi su Davidemaggio.it

Striscia la Notizia vs Affari Tuoi. Nuovo round. E non ci riferiamo alla sfida negli ascolti, ma ai servizi che il TG satirico di Canale 5 sta ‘dedicando’ al gioco deidi Rai 1 condotto da Stefano De Martino.il competitor mettendo in dubbio la regolarità del gioco. Ieri, l’inviata Rajae Bezzaz ha mostrato ai telespettatori di Striscia alcune presunte anomalie nelle vincite. Niente di nuovo, insomma. Questa volta, tutto è partito da alcune dichiarazioni di Max Giusti (ex conduttore del programma) che a settembre ha dichiarato la presenza di un budget di 33mila euro a puntata. Sfruttando questo assist, il TG ha analizzato le vincite nelle conduzioni Giusti, Insinna e l’ultima di De Martino, scoprendo che la media delle vittorie si aggira intorno proprio a quella cifra.