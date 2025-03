Anteprima24.it - Antonio Argenziano è il nuovo coordinatore della Protezione civile di Capodrise

Tempo di lettura: 2 minutiè ildi. Come vice coordinatrice è stata confermata, invece, Vincenza Moretta. Nel pomeriggio del 18 marzo, Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus, in aula consiliare, è avvenuta l’investitura.e Moretta sono stati votati all’unanimità dei volontari iscritti al nucleo e nominati con un decreto sindacale.Il sindaco Nicola Cecere ha presieduto alla cerimonia, insieme con l’assessora delegata Marcela Gigliano, iniziata con un minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria delle vittime. Presenti anche gli assessori Tommaso Fattopace, Margherita Nero, Vincenzo Rossetti e Pasquale De Filippo, alcuni consiglierimaggioranza, nonché il comandantePolizia municipale, il capitano Clemente Piccolo.