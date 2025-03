Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 19 marzo 2025 | Trono Classico e Over

, mercoledì 19è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 19, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diIn primo piano la nuova esterna tra Gemma e Orlando. Tra i due non c’è mai stato il contatto fisico. Secondo l’opinionista Tina Cipollari, il cavaliere non è interessato a lei. Alla fine dopo una segnalazione viene invitato a lasciare lo studio. Al centro studio anche Damiano, un nuovo cavaliere che ha frequentato Morena, e Gloria. I due sono usciti insieme e c’è stato un bacio. Un racconto che non piacerà a Morena, che deciderà di lasciare quella seduta e di ritornare al proprio posto.