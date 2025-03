Ilgiorno.it - Anna Giugliano morta dopo un intervento di riduzione del peso all’Humanitas di Rozzano: rinviato a giudizio uno dei due medici indagati

(Milano), 19 marzo 2025 – Imputazione coatta per uno dei duenel caso della 28enne, che l'8 marzo del 2023 si era sottoposta a unper ridurre ilattraverso la chirurgia bariatrica, all'Istituto clinico Humanitas di, e che il 21 marzo erache due giorni prima era arrivata al pronto soccorso ed era stata ricoverata nello stesso ospedale per via di forti dolori alla pancia e febbre alta. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Milano Alberto Carboni, accogliendo invece la richiesta di archiviazione per l'altro medico finito al centro dell'inchiesta per omicidio colposo. I nuovi accertamenti Adesso la Procura dovrà quindi formulare la richiesta di rinvio aper uno dei due professionisti, in particolare quello che eseguì l'operazione e che diede alla paziente le informazioni su possibili complicanze e segnali a cui prestare attenzione.