Andrea Sempio parla a Chi l’ha visto il ritorno al lavoro | Sono innocente la famiglia Poggi crede in me

È tornato al, il 37enne indagato per l’omicidio di Chiaranella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Al microfono di «Chi?», l’amico del fratello della vittima ribadisce: «Io. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene». Nell’intervista che andrà in onda nella puntata di mercoledì 19 marzo su Rai3,fa proprio leva sul suo rapporto di lunghissima data con la: «Credono in me – ha detto– non hanno mai avuto dubbi».All’epoca dell’omicidio,aveva 20 anni e frequentava la casa di Chiara, perché amico del fratello Marco. Con lui,dichiara di aver ancora un buonissimo rapporto: «Con Marco mi sento ancora. Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, mi sta pesando il punto di vista mediatico».