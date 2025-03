Ilgiorno.it - Andrea Sempio e l’omicidio di Chiara a Garlasco: “Sono innocente, non c’entro nulla. La famiglia Poggi crede in me, non ha mai avuto dubbi”

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 19 marzo 2025 – “. Con questa storia non c'entro. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene”.le parole diai microfoni di ‘Chi l'ha visto’. Il 37enne si trova nuovamente indagato per l'omicidio di, avvenuto a, il 13 agosto 2007, è tornato al lavoro dopo alcuni giorni di pausa. L'intervista integrale andrà in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20.esce dalla caserma dei Carabinieri Montebello di via Vincenzo Monti accompagnato dai suoi avvocati, Milano 13 Marzo 2025 ANSA/MATTEO CORNER "Aspetto il corso della giustizia” “Dal punto di vista legaletranquillo – spiega– mentre dal punto di vista mediatico mi sta pesando di più”. Arrabbiato? “un po' infastidito da tutta la questione”.