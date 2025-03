Andrea Prospero e i 170 euro spesi per morire | Chiamiamo ambulanza a quel fesso? No poi ti trovano

Leggi su Open.online

Si chiamano Emiliano Volpe e Iacopo Riccardi i due indagati per la morte dia Perugia. Volpe è il 18enne finito agli arresti domiciliari. Riccardi è il ragazzo di Afragola indagato per detenzione e spaccio. Ma intanto gli investigatori lavorano sulle due carte di credito trovate nella stanza dell’universitario di Lanciano. E sui 170cheha pagato per avere l’ossicodone. Le sette pastiglie arrivate il 24 gennaio. Nello stesso locker inpost di Perugia dove il giorno primaera andato a ritirare lo Xanax. Insieme a un’altra ricetta. Tutto inviato da “Chef” (il nickname su Telegram).I soldiA casa di Riccardi nel rione Salicelle di Afragola dove vive con la madre impiegata sono stati trovati 14 mila. «Ho ricevuto da Volpe le pasticche di ossicodone che ho inviato a», ha detto lui agli investigatori secondo quanto riporta il Corriere della Sera.