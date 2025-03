Ilgiorno.it - Ancora ladri in azione nei cimiteri di Lomellina e Oltrepò. Addio al vaso di bronzo da 500 euro e a 40 metri di rame

del Pavesenel mirino deidi. Due blitz nell’arco di poche ore in. A Cassolnovo i predoni hanno forzato il cancello d’ingresso e razziato cinque cappelle. In quattro casi non hanno trovato nulla di valore mentre nell’ultimo i, dopo aver fatto saltare la serratura, si sono impadroniti di undidel valore di 500con cui sono poi fuggiti. Anche a Barbianello sono entrati nel cimitero forzando il cancello d’ingresso e hanno smontato 40di pluviale inper un valore di 800. Entrambi gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri. Idisono tra i più difficili da identificare perché molto spesso dispongono di circuiti che, nell’arco di poche ore, consentono di fondere il metallo rendendo impossibile definirne la provenienza.