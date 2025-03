Lapresse.it - Ancona, Delmatro firma protocollo per nuova sede uffici giudiziari di via Cavour

avrà unacittadella della giustizia moderna e più efficiente a servizio dei cittadini. È statoalmenteto questa mattina nelladella giunta regionale a Palazzo Raffaello, alla presenza del Sottosegretario alla Giustizia on. Andrea Delmastro Delle Vedove, ildi Intesa per la riqualificazione dell’immobile di Piazza21 (ex Inps), destinato a diventare ladeglidella città. Qui troverannola Corte di Appello, la Procura Generale della Repubblica e il Tribunale di Sorveglianza. La cittadella della giustizia “Stiamo seguendo con la massima celerità uno sforzo ciclopico del Governo per invertire una tendenza e una rotta funesta del passato che era quella di dismettere edifici – ha spiegato il sottosegretario Delmastro Delle Vedove -.