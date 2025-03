Lanazione.it - ’Amnesia’, storia dal sapore noir. Il debutto del regista Boldrini: "Il mio cinema nato sul territorio"

Ha 29 anni ed è un informatico Dario, ildi ’Amnesia – È tempo di dimenticare’, il film presentato con grande successo in anteprima alImperiale. Una pellicola di grande impatto visivo, girata in Valdinievole, che si dipana lungo la strada delpsicologico, con un mistero da risolvere. Un ragazzo che non riesce a ricordare i propri sogni, una donna inquietante e la torre di Monsummano: bastano pochi elementi per dare vita a unaappassionante. Dario è arrivato aldurante la pandemia, quando, nelle ore costretto a casa, ha iniziato ad appassionarsi sempre di più ai film. "Il progetto ha preso il via nel 2021 – racconta il– con una prima bozza di 20 minuti. Mi sono subito avvalso della collaborazione del mio amico Emanuele Apa, laureando in architettura.