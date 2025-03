Panorama.it - Ammaraggio perfetto, finisce l’odissea di Suni e Butch

I due veterani dello spazio,ta "" Williams e Barry "" Wilmore, sono stati i primi astronauti a volare a bordo di due diverse astronavi commerciali durante una singola missione e sono tornati sulla Terra ammarando insieme con due dei loro compagni di equipaggio. “” e “” non si erano affatto prefissati di fare la storia se non di essere il primo equipaggio a partire con la capsula Boeing Cst-100 Starliner, ma dopo che questa aveva mostrato problemi di propulsione, la Nasa aveva deciso di farla atterrare senza equipaggio riassegnando alla capsula SpaceX Crew Dragon il rientro per completare quella che da una missione di 12 giorni è arrivata a durare nove mesi e mezzo. Così, ieri, ad atterrare con Williams e Wilmore sono stati anche l’astronauta della Nasa Nick Hague e il cosmonauta di Roscosmos Aleksandr Gorbunov, partiti con la SpaceX Crew Dragon “Freedom” senza due dei loro compagni di equipaggio Crew-9 che sono stati rinviati a settembre, lasciando quindi i due posti a Williams e Wilmore.