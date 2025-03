Ilfattoquotidiano.it - “Amici mi fa la corte da tempo. Non è facile dire di no a Maria ma non potrei mai tradire Milly Carlucci.

La schiettezza di Carolyn Smith, merce rara in una tv dove nessun segreto resta tale se serve ad aumentare hype e ingaggi. Invece la presidente di giuria di Ballando con Le Stelle, con il settimanale NuovoTv, è andata dritta al punto: “mi fa ladama io dico sempre di no: sono una persona leale e nonmai tra“. Insomma,De Filippi chiama Carolyn Smith e, grande inedito per la signora di Canale5, si senteno. Un sodalizio quello tra la coerografa eche continuerò anche con le nuove puntate di uno speciale Ballando con Le Stelle, in onda dal 9 maggio.La giuria resta la stessa, o almeno così pare. Smith sicuramente ci sarà e il suo compito sarà quello di trovare un nuovo maestro per l’edizione ‘principale’. A sfidarsi saranno infatti coppie formate dai maestri storici e un partner professionista che ambisce a entrare nel cast.