Notizieaudaci.it - Amici, la foto che anticipa i giudici del serale: con Amadeus e Malgioglio un’amata ballerina

Una cena galeotta ha fatto cadere i nomi suideldi. Uno spoiler che arrivato alla vigilia della prima registrazione., Cristianoed Elena D’Amario sarebbero i prescelti secondo l‘Adnkronos, iscelti da Maria De Filippi per l’edizione 2025 deldi ‘‘ che prenderà il via sabato in prime time su Canale 5. Cristianoa cena con Maria De FilippiA confermare quest’ipotesi la presenza dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo e di Cristiano, già in giuria a Tale e quale show, gli scatti realizzati durante una cena con Maria De Filippi ed alcuni autori della Fascino in un ristorante vicino agli studi degli Elios. In attesa della conferma ufficiale, che arriverà in occasione della prima registrazione del(giovedì 20 marzo), rumors sempre più insistenti indicano questi tre nomi come più che probabili per l’assegnazione di una poltrona da giudice.