Amici 24, ecco chi sarebbero i giudici del serale (c'è anche un ex volto del talent)

Inizierà sabato 22 marzo la fasedella ventiquattresima edizione di, il fortunatoshow di Maria De Filippi.Le tre squadre capitanate rispettivamente da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Anna Pettinelli e Deborah Lettieri sono già ai rulli di partenze, pronte a contendersi la vittoria. Chi dei giovanissimi allievi succederà a Sarah Toscano?In attesa delle registrazioni della prima puntata deldiche dovrebbero avvenire domani pomeriggio, l’agenzia di stampa Adnkronos ha anticipato i nomi dei tredel programma di Canale 5.Come vociferato nei giorni scorsi, Amadeus dovrebbe sedersi accanto al confermatissimo Cristiano Malgioglio, conteso da diversi anni sua da Mediaset che dalle reti Rai.Terzo giudice un nome conosciutissimo agli appassionati di, ovvero Elena D’Amario! La ballerina, data spesso e volentieri come possibile insegnante del, ex allieva di una delle più seguite ed apprezzate edizioni della trasmissione della De Filippi, sarà, salvo smentite, il nuovo giudice di!Nei giorni scorsi erano trapelati i nomi di Fedez, Ilary Blasi ed Eleonora Abbagnato, ma a quanto pare Maria ha preferito attingere direttamente in casa!L'articolo24,chidel(c’èun exdel) proviene da Isa e Chia.