Amici 2025, svelati i giudici del Serale: ecco chi sono

Ildista per iniziare e, mentre si attende l’annuncio ufficiale, emergono indiscrezioni sui nuovi. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la giuria è stata definita. Il talent di Maria De Filippi, che tornerà in onda sabato sera su Canale 5, si prepara a un’edizione ricca di novità. L’ufficialità dovrebbe arrivare tra domani e dopodomani, ma le registrazioni del 20 marzo potrebbero confermare i nomi.: i nomi più probabili per la giuriaSecondo Adnkronos, iscelti per ildisarebbero Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. La notizia non è ancora ufficiale, ma voci sempre più insistenti indicano questi nomi come i più accreditati. L’annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, aumentando l’attesa per la nuova edizione del talent show.