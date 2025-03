Lapresse.it - Ambasciata ucraina in Italia: “Da Putin richieste inaccettabili, non vuole la pace”

L’inpromuove gli sforzi degli Stati Uniti nei colloqui ma boccia ledel presidente russo Vladimir, definite ““.“Accogliamo con favore i continui sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine all’aggressione russa contro l’e ripristinare unagiusta e duratura. L’ha sempre mantenuto una posizione chiara: i negoziati didevono basarsi sul rispetto del diritto internazionale, dell’integrità territoriale e della sovranità. Siamo pronti a compiere passi concreti verso la, come dimostrato dal nostro consenso a una cessazione totale temporanea delle ostilità, proposta durante i colloqui a Gedda e ribadita più volte dal presidente dell’Volodymyr Zelensky”.“Abbiamo sottolineato che la Russia deve accettare la stessa proposta in modo incondizionato.