Lanazione.it - Amanda Knox si racconta in “Free”. In uscita l’autobiografia

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 19 marzo 2025 – La vita dopo la prigione, la battaglia per provare la sua innocenza e le difficoltà di reintegrarsi nella società:siin una nuova autobiografia, ': My Search for Meaning' inil 25 marzo. Nel 2007 fu accusata, assieme all'allora fidanzato Raffaele Sollecito, dell'omicidio a Perugia della studentessa inglese e coinquilina Meredith Kercher; dopo una condanna nel 2009 fu assolta nel 2011. In un'intervista rilasciata a People in vista dell'del libro,, 37 anni, ha detto che dopo aver trascorso quattro anni in prigione in Italia, l'unica cosa che desiderava era di tornare a una vita normale e nell'anonimato a Seattle. Ciò non fu possibile, "non solo a causa dei paparazzi sempre alle calcagna o alle costanti minacce di morte - ha spiegato - ma anche perché ero la ragazza accusata di omicidio, nel bene e nel male quella sarebbe stata per sempre la mia legacy".