Amadeus, Malgioglio e D’Amario i giudici scelti per ‘Amici’ da Maria De Filippi?

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –, Cristianoe Elena D'Amario. Sarebbero questi, a quanto apprende l'Adnkronos, idaDeper l'edizione 2025 del Serale di 'Amici' che prenderà il via sabato in prime time su Canale 5. In attesa della conferma ufficiale, che arriverà tra domani e dopodomani con l'annuncio ufficiale, rumors sempre .