Alzheimer il segnale che anticipa la malattia | come individuarla prima che colpisca

L'e altre forme di demenza possono essere individuati in anticipo. In particolare sono alcuni segnali nel linguaggio a preannunciare il declino cognitivo. A dirlo è la dottoressa Sara Curtis della Nottingham Trend University. "Un modo per rilevare precocemente l'è individuare i cambiamenti nel linguaggio, perché la comparsa di nuove difficoltà nell'esprimersi può essere un primodi un declino cognitivo", afferma l'esperta in un articolo su The Conversation. Attenzione dunque a questi cinque aspetti. Il primissimo potrebbe essere notato all'interno di una conversazione. "Quando una persona conha difficoltà a ricordare una parola, può parlare in modo vago, spesso ricorrendo a termini generici,'cosa', oppure descrivendo e girando intorno alla parola.