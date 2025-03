Ilveggente.it - Altro fango su Sinner: c’è di mezzo il suo zampino

Una nuova tempesta si è ufficialmente abbattuta sul numero 1 del mondo: quello che Jannikha passato era solo l’inizio.Chiunque si fosse illuso che sarebbe bastato un accordo, con annessa squalifica, a sancire l’archiviazione del caso che ha tenuto banco per un anno intero, avrà preso una cantonata bella forte. Non saranno certo i tre mesi che trascorrerà fermo ai box, infatti, a “ripulire” la sua immagine e a decretare la fine di questa brutta vicenda.su: c’è diil suo(AnsaFoto) – Ilveggente.itCi vorrà ben, a quanto pare, perché il mondo si dimentichi del fatto che, durante la scorsa primavera, Jannikè risultato positivo al Clostebol. Tutto quello che è accaduto dopo lo conosciamo, oramai, a memoria. Un tribunale indipendente si è occupato del suo caso e ha decretato, dopo qualche tempo, che non ci fosse “dolo” da parte del tennista.