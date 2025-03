Ilfoglio.it - Altri raid notturni russi in Ucraina. I colloqui per il cessate il fuoco continueranno a Gedda

Nonostante quanto annunciato ieri dopo la telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, l'esercito russo ha continuato ad attaccare l'colpendo anche le infrastrutture energetiche di Kyiv. Ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "Ci sono circa 40 droni nel nostro cielo, la difesa aerea è in funzione. Purtroppo, ci sono anche danni alle infrastrutture civili. Undiretto da parte di uno in un ospedale di Sumy, attacchi alle città della regione di Donetsk, droni d'attacco in questo momento nei cieli delle regioni di Kiev, Zhytomyr, Sumy, Chernihiv, Poltava, Kharkiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk e Cherkasy. Sono questi attacchidellaa a distruggere il nostro sistema energetico, le nostre infrastrutture e la vita normale degli ucraini.