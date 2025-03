Ilfattoquotidiano.it - Altri atti vandalici contro Tesla a Las Vegas e Kansas City, ora indaga anche l’Fbi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre si moltiplicano glidi vandalismo su vetture, dopo il supporto di Elon Musk a movimenti politici di estrema destra e in seguito ai licenziamenti di dipendenti pubblici decisi dal collaboratore di Donald Trump, l’ FBI ha fatto sapere di avere avviato delle indagini su “una serie” di incidenti. Si riferimento, in particolare, ai danneggiamenti di stazioni di ricarica e concessionarie avvenuti a Las, oltre che nel Missouri. La settimana scorsa il presidente Donald Trump ha palesato l’intenzione di classificare come “terrorismo interno” i vandalismi.Incidenti si sono verificati peròinstati esi sta coordinando con le forze dell’ordine statali e locali per raccogliere informazioni. La polizia di Lasha dichiarato che almeno cinque veicolisono stati danneggiati in uno showroom tra cui due che sono stati dati alle fiamme.